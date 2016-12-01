На Украине в самом центре Киева националисты провели митинг. Примерно сто человек выстроились в колонну и отправились к зданию Верховной Рады.

При этом митингующие скандировали слово «революция». Также сообщается, что некоторые несли экстремистские флаги. Помимо этого марширующие требовали, чтобы главу украинской полиции заключили под стражу, сообщает ria.ru.

Митинг закончился лишь после того, как собравшиеся огласили свои требования Петру Порошенко, а также исполнили гимн «незалежной». Как сообщается, их возмущало, что в стране преследуют тех, кто, по их мнению, считается истинными патриотами.