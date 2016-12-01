Зверская расправа в Австрии: женщина застрелила мать, брата и троих детей

Ужасная трагедия произошла в Австрии. Женщина застрелила пять человек, а затем покончила с собой.

Детали происшествия на данный момент уточняются. Однако уже известно, что погибшие были родственниками. Причем убийца не пощадила даже детей. Она застрелила мать и брата. Также женщина расправилась с тремя детьми. Жертвам убийцы было от 7 до 10 лет, передает ria.ru.

О трагедии стало известно не сразу. Полиция забила тревогу лишь после того, как детей хватились в школе. Сообщается, что те не ходили на занятия в течение трех дней.

На данный момент идет следствие. Полиция проводит осмотр дома, где произошла трагедия, а также пытается установить причины происшествия.