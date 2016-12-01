Ученые: таблички с упоминанием Христа, которым около 1800 лет, подлинные

Сенсационное заявление сделали британские ученые. Они заявили, что им удалось доказать подлинность табличек, в которых содержится одно из самых ранних упоминаний Иисуса Христа.

Таблички нашли в Иордании и долгое время считали поддельными. Только сейчас ученые, проведя ряд исследований, выяснили, что находка, на самом деле, является настоящей, а потому бесценной, сообщает ТАСС.

Уточняется, что надпись на табличках выполнена на древнееврейском языке. В ней упоминается не только Сын Божий, но и апостолы. По предположению ученых, возраст находки около тысячи восемьсот лет. Вполне возможно, что и больше.