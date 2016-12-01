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Украина снова оставила жителей ЛНР без воды

1 декабря 2016, 16:57 [ «АН-онлайн» ]

Украина снова оставила жителей ЛНР без воды
Фото: pixabay.com

Украина оставила жителей самопровозглашенной Луганской народной республики без воды. «Незалежная» просто взяла, да и отключила ее подачу с Петровского водозабора.

Об этом сообщил официальный представитель ЛНР Владислав Дейнего. Он также рассказал, что это уже не первая попытка Украины лишить местных жителей воды. Подобное уже происходило минувшей осенью. Свои действия «незалежная» объясняла тем, что ЛНР не заплатила 270 миллионов гривен за воду. Тогда проблему удалось решить.

На помощь пришел Международный комитет Красного Креста. Он погасил задолженность, но предупредил, что больше не станет это делать. Теперь без воды рискуют остаться почти шестьсот тысяч человек. Зимой это особенно чревато, так как может выйти из строя система отопления, сообщает vesti.ru.

Владислав Дейнего также отметил, что Украина снова требует оплату за воду, хотя при этом не заключила с ЛНР ни одного соответствующего соглашения.

 

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