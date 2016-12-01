Финны передумали вступать в НАТО, чтобы не портить отношения с Россией

В Финляндии решили узнать, хотят ли граждане, чтобы их страна вступила в НАТО, и провели опрос. Как оказалось, всего за год число тех, кто выступает за присоединение к альянсу, заметно сократилось.

Лишь четверть респондентов хотят видеть свою страну в НАТО. При этом более шестидесяти процентов высказались против. Как сообщили в Министерстве обороны Финляндии, такую статистику можно объяснить, сообщает rg.ru.

Финны считают, что вступление страны в альянс приведет к усилению напряженности в отношениях с Россией. А это, по их мнению, совсем ни к чему. Также финнов вполне устраивает то положение, которое их страна занимает на мировой арене в настоящее время. И, наконец, граждане Финляндии не горят желанием тратить деньги на альянс. Они считают, что их стране лучше направить эти средства на нужды населения.