Тимошенко уверена, что Порошенко готов покинуть пост президента

Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко выразила убеждение, что президент Украины Петр Порошенко готов уйти с поста главы государства, поскольку осознает, что его политическая карьера находится на грани краха.

В эфире телеканала NewsOne политик отметила, что рейтинг президента в настоящий момент составляет всего три процента, и Порошенко прекрасно осознает сложившуюся ситуацию. Поэтому за оставшееся ему время он постарается заработать как можно больше, а также будет стремиться получить определенные гарантии, чтобы обезопасить себя на тот период, когда он будет отстранен от власти.

При этом недавний опрос, проведенный среди граждан Украины, показал, что если бы выборы главы государства состоялись сейчас, то президентом страны стала бы Тимошенко.

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