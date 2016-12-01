Российским дипломатам ограничили поездки по США

Российских дипломатов в США будут держать «на коротком поводке», ограничив свободное передвижение расстоянием в 25 миль (40 км) от посольства. Постановление принял Конгресс США 390 голосами против 30.

О необходимости выехать дальше обусловленного расстояния сотрудники российской дипмиссии необходимо будет предупреждать власти страны в календарном квартале, предшествующем поездке. И то лишь в случае, если директор ФБР не известит Конгресс о каких-либо нарушениях со стороны представителей России за последние четыре месяца. Он же имеет право и отменить ограничение в 40 км, если увидит в поездке россиян пользу для национальных интересов США и работы правоохранительных органов.

В российском МИДе недовольны ужесточением ограничительного режима. Тем более, что оно установлено в одностороннем порядке, вопреки действующим соглашениям.

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