Британская королева заявила, что снова станет прабабушкой

Королева Великобритании Елизавета II на днях получила приятнейшее известие - она станет прабабушкой в шестой раз.

На этот раз малыша родит внучка Ее Величества Зара Филлипс, которая станет матерью во второй раз. Как сообщает агентство Associated Press, ребенок появится на свет в конце весны будущего года. У Филлипс и ее супруга Марка Тиндалла уже есть двухлетняя дочь по имени Миа.

Отметим, что женщина является дочерью принцессы Анны, серебряным призером Олимпийских игр – 2012 в Лондоне. Интересно, что она не держит няню и самостоятельно воспитывает малышку.