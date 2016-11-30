ЦРУ выложило в сеть девятнадцать секретных карт

Центральное разведывательное управление США выложило в интернет девятнадцать секретных карт, которые охватывают семьдесят лет мировой истории.

Рассекреченные данные уже появились на Flickr. Как сообщает издание Popular Mechanics, которое обратило внимание на данное действие ЦРУ, среди тайных карт есть схема зонированного Берлина, расположение советских войск на фронтах в 1941–1942 годах, ракеты на территории Кубы, центр Москвы в 1980 году и прочие.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что избранный 45-й президент США Дональд Трамп выбрал нового руководителя ЦРУ.