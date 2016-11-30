В Москву 1 декабря прибудет министр экономики Франции

С визитом в Москву 1 и 2 декабря прибудет министр экономики и финансов Франции Мишель Сапен.

Об грядущей рабочей поездке Сапена в среду, 30 ноября, сообщили во французском посольстве в России. Отмечается, что министр экономики и финансов Франции планирует в ходе своего визита подтвердить намерения правительства по расширению экономических, торговых и промышленных связей с Российской Федерацией, передает РИА "Новости".

В посольстве также подчеркнули, что Мишель Сапен, вероятно, обсудит будущее ЕС после осуществления Brexit с представителями французского делового сообщества.