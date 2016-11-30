В Германии перезахоронили останки погибших в 1945 году красноармейцев

На советском воинском кладбище в местечке Маншнов, федеральная земля Бранденбург, были перезахоронены останки 49 красноармейцев 27-й гвардейской стрелковой дивизии, которые погибли в апреле 1945 года.

На траурную церемонию прибыли представители посольства России в ФРГ, Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, а также прочих общественных организаций. Также на перезахоронении советских воинов присутствовали представители духовенства и молодые люди, передает ТАСС.

Бургомистр коммуны Кюстринер-Форланд Вернер Фингер отметил, что сегодня все собрались почтить память красноармейцев, которые потеряли свои жизни, пытаясь освободить мир от фашизма. Руководитель военно-мемориального отдела посольства РФ Евгений Алешин добавил, что с глубокой благодарностью отдает последние почести советским воинам, которые погибли вдали от своей Родины.