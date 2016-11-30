Украина при содействии США планирует создать центр реагирования на киберугрозы

Украина заявила о намерении создать Центр реагирования на угрозы в сфере кибернетической безопасности. О начале работы над его созданием сообщил замминистра обороны страны Александр Дублян.

По его словам, уже сейчас осуществляются мероприятия по внедрению в украинские Вооруженные силы и Министерство обороны средств защиты информации с учетом стандартов западных стран. Кроме того, был разработан и согласован с представителями европейского командования вооруженных сил Соединенных Штатов проект стратегии Украины в сфере кибербезопасности. В настоящий момент документ находится на согласовании в Верховной Раде и Совета безопасности.

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