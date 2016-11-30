Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере СМИ

Украинские власти решили не ограничиваться запрещением отдельных российских СМИ Как стало известно, Кабинет министров страны сегодня разорвал соглашение с правительством России о сотрудничестве в сфере информации, а также в сфере телевидения и радиовещания.

Договор, подписанный сторонами в 1998 году, предполагал свободный информационный обмен между Россией и Украиной, включая работу средств массовой информации. Однако два года назад украинское правительство запретило ряд российских телеканалов, в том числе и развлекательных. В частности, на территории страны было запрещено транслировать передачи, выходящие в эфире Первого канала, а также “России 24” и некоторых других.

Сегодня же на на заседании украинского Кабмина было принято решение о расторжении договора о сотрудничестве с Россией в сфере СМИ.

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