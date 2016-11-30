В Финляндии три девочки хотели совершить атаку на школу

Три несовершеннолетние жительницы Финляндии подозреваются в подготовке атаки на школу Риихимяки.

Полиция финского Хяме арестовала двух школьниц, а третья сейчас находится под опекой других органов власти. Как сообщает сегодня телекомпания Yle, заявление о вероятной угрозе учебному заведению было получено еще на прошлой неделе.

Директор по вопросам образования города Риихимяки отметил, что предупреждение было распространено в мессенджере WhatsApp. Впоследствии под подозрением оказались три несовершеннолетние девочки. Интересно, что при обыске ни у одной из них не нашли никакого оружия.