Экс-помощник главы Минфина США попросил российское гражданство

Сотрудник администрации бывшего президента Рейгана, называвшего СССР империей зла, теперь просит у российского президента Путина «тот самый» паспорт, который недавно получил известный актёр Стивен Сигал.

Открытое письмо президенту Путину бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс опубликовал на своем сайте, иронично прокомментировав нападки в прессе на него как на якобы российского агента. И сам назвал «разоблачившего» его журналиста The Washington Post агентом ЦРУ то ли в шутку, то ли всерьёз. «Я подумал, не попросить ли мне российский паспорт и немного дипломатического прикрытия», - пишет бывший работник правительства Рейгана. При этом достаточно серьёзно поясняет, что его критика политики Вашингтона обоснована только отвращением к «доставшей всех» антироссийской пропаганде, а также желанием прекратить конфликт между ядерными державами и предотвратить войну. Что не удивительно на фоне победы на президентских выборах политика, заявляющего о нежелательности конфронтации с Россией, ставшей основным трендом политики уходящего руководства США в последние годы.

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