Трамп намерен уйти из бизнеса

Избранный 45-й президент Соединенных Штатов Америки, миллиардер Дональд Трамп заявил, что готов уйти из бизнеса.

Предполагается, что 15 декабря Трамп проведет пресс-конференцию, на которой поднимет тему своего ухода из бизнеса. Соответствующее сообщение новоиспеченный президент США опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Twitter, отметив, что планирует полностью сконцентрироваться на управлении страной.

Дональд Трамп заметил, что все его действия направлены исключительно на то, чтобы вновь сделать Америку великой, а ее жителей счастливыми.