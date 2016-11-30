Украина продала на аукционе государственный банк

Как сообщается, это уже вторая попытка «незалежной» пустить с молотка банк, который принадлежит Минфину. Первая не увенчалась успехом. Аукцион планировали провести еще весной, но он не состоялся. Причиной назвали отсутствие желающих приобрести финансово-кредитное учреждение.

Во второй раз также не произошло наплыва покупателей, хотя Украина снизила цену. Банк пожелала купить лишь одна компания. В итоге он достался китайцам по первоначально заявленной стоимости. Предприниматели из КНР раскошелились на сумму более трех миллионов долларов, сообщает ТАСС.

В Фонде государственного имущества Украины рассказали, что решили продать банк не просто так. Чиновники объяснили это желанием привлечь к приватизации других китайских бизнесменов.