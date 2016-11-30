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СМИ: от переживаний Анджелина Джоли похудела до 34 килограмм

30 ноября 2016, 14:29 [ «АН-онлайн» ]

СМИ: от переживаний Анджелина Джоли похудела до 34 килограмм
Фото: globallookpress.com

У поклонников есть серьезные основания переживать о здоровье актрисы Анджелины Джоли, которое, по данным Radar Online, оставляет желать лучшего.

Анонимный информатор из окружения звезды рассказал онлайн-изданию, что от переживаний, связанных с бракоразводным процессом с Брэдом Питтом и вопросами опеки над их совместными детьми, Джоли очень сильно похудела. В данный момент ее вес составляет всего 34 килограмма - и это при росте 169 сантиметров.

По словам собеседника издания, у Джоли и раньше наблюдались проблемы с аппетитом, однако после того, как она узнала, что ФБР не нашло никаких доказательств жестокого обращения Питта со старшим сыном, актриса практически перестала есть, зато с удвоенной силой налегла на сигареты. Теперь близкие звезды всерьез опасаются, что она может попасть в клинику.

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