СМИ: от переживаний Анджелина Джоли похудела до 34 килограмм

У поклонников есть серьезные основания переживать о здоровье актрисы Анджелины Джоли, которое, по данным Radar Online, оставляет желать лучшего.

Анонимный информатор из окружения звезды рассказал онлайн-изданию, что от переживаний, связанных с бракоразводным процессом с Брэдом Питтом и вопросами опеки над их совместными детьми, Джоли очень сильно похудела. В данный момент ее вес составляет всего 34 килограмма - и это при росте 169 сантиметров.

По словам собеседника издания, у Джоли и раньше наблюдались проблемы с аппетитом, однако после того, как она узнала, что ФБР не нашло никаких доказательств жестокого обращения Питта со старшим сыном, актриса практически перестала есть, зато с удвоенной силой налегла на сигареты. Теперь близкие звезды всерьез опасаются, что она может попасть в клинику.

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