Российские военные медики отправились на помощь жителям Алеппо

В Сирию сегодня отправлены самолеты Военно-транспортной авиации Минобороны РФ с медиками на борту. Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства, поступившем в распоряжение «АН-онлайн».

Как следует из сообщения, российские военные медики займутся оказанием врачебной помощи мирному населению в районе Алеппо, в котором продолжаются бои между исламистами и правительственными войсками. Среди специалистов, посланных в Сирию, в частности, находятся педиатры и акушеры. Госпиталь, в котором будут лечить сирийцев, располагает всем необходимым набором лекарств.

Ранее в среду сообщалось, что из районов Алеппо, которые контролируют силы противников президента Башара Асада, удалось вырваться более 15 тысячам местных жителей. Почти половина из них – дети.

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