На Украине призвали страны Запада внести Охлобыстина в черный список

Реакция Украины на получение Иваном Охлобыстиным гражданства ДНР не заставила себя ждать. Стоило появиться сообщениям, что артисту вручили паспорт гражданина республики, как в Раде призвали ряд стран внести его в черный список.

Соответствующую петицию в США, Канаду, Австралию, Японию, Израиль и 28 стран Евросоюза направил депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко. В своем обращении парламентарий призвал включить российского артиста в список лиц, которым запрещен въезд на территорию этих государств.

Парламентарий также напомнил, что въезд на Украину Охлобыстину был запрещен еще два года назад.

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