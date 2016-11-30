У берегов Бенина захвачено судно, на борту которого могут быть россияне

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что у берегов Бенина было захвачено судно, на борту которого могут находиться граждане России.

По словам Захаровой, МИД России располагает данными, что накануне у западных берегов африканского континента был захвачен греческий корабль под панамским флагом. На его борту было восемнадцать россиян и двое украинцев. Российское посольство в Бенине поддерживают необходимые контакты с правительством государства для прояснения ситуации.

При этом Захарова отметила, что власти Бенина пока не подтвердили захват судна, находившегося на рейде в территориальных водах страны, морскими грабителями.

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