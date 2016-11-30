Советник Трампа предлагала наградить Путина Нобелевской премией мира

СМИ разыскали статью Кетлин МакФарленд, советника избранного президента США Дональда Трампа, в которой она высказывалась за присуждение российскому лидеру Владимиру Путина Нобелевской премии мира.

Материал, о котором идет речь, увидел свет в сентябре 2013 года. В нем МакФарленд рассуждает о том, что Путин – единственный, кто действительно заслуживает премии, который отмечаются миротворческие инициативы. Столь высокой оценки от эксперта президент России удостоился за свои усилия по урегулированию сирийского конфликта.

Аналитик телеканала Fox Кетлин МакФарленд 25 ноября была назначена на пост советника Дональда Трампа по нацбезопасности. Ранее она работала в администрациях трех американских президентов.

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