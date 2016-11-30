Советник Трампа предлагала наградить Путина Нобелевской премией мира

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В Кремле ждут разъяснений по поводу заявления Эрдогана по Сирии
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Четырехлетний ребенок умер после того, как «скорая» не стала ему помогать
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Сборная России по мини-футболу стала лидером обновлённого рейтинга УЕФА
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СМИ: Гончаренко может возглавить ЦСКА в случае отставки Слуцкого
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Застрелившийся чемпион России оставил предсмертную записку
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Безболезненная и быстрая газификация – профанация и политический бред
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В Уфе горит административное здание
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В московском детском доме воспитатель жестоко избил сироту
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Минск направил Москве предложения по оплате поставок газа и нефти
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Пропавший месяц назад чемпион России по стендовой стрельбе найден мертвым
|29.11 23:44
Медведев заявил, что вода в домах останется горячей
|29.11 22:15
Американская пассажирка на ходу выпрыгнула из самолета
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Лавров рассказал об итогах встречи министров «нормандской четверки»
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СМИ: бразильская команда полетела не своим рейсом
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ЧП под Курском: поезд слетел с рельсов и опрокинулся
|29.11 17:16
15-й тур РФПЛ: невероятный камбэк «быков», «Спартак» – чемпион первого круга
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Порошенко о войне с Россией: Есть вещи пострашнее Чернобыля
|29.11 15:41
В Брянской области друзья нарушителя избили полицейских и расколотили их машину
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Экономисты: россияне стали беднее, чем пять лет назад
|29.11 14:32
За минувшие сутки в Москве произошло более тысячи ДТП
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Борьба за мировую шахматную корону перешла в тай-брейк
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Жительницу Урала едва не разорвали лайки, когда та спасала своего пса
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Минобороны РФ: Западные коллеги слепнут, когда оценивают обстановку в Алеппо
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Священник на BMW, задавивший пешехода, объяснился
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Bellator запретил Харитонову проводить бой 3 декабря в России
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В Москве неизвестный расстрелял троих человек
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Когда доходы переходят в отходы
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Власов: опасаться следует только взрывных резких атак Чахкиева
|29.11 11:49
Снегоуборочный автомобиль насмерть сбил москвичку
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Боец Франциско да Силва Безерра прилетел в Россию для боя с Харитоновым