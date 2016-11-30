Amnesty International обрушилась с критикой на целый ряд мировых компаний. Она обвинила известные бренды в том, что они используют для своего производства сырье, которые добывают посредством эксплуатации детей.

Речь идет о пальмовом масле. Как сообщает правозащитная организация, его добывают в Индонезии. При этом на плантациях используется труд детей. В этой связи упоминается компания Wilmar. Обнаруженные в ее деятельности нарушения не являются единичными, а носят систематический характер, сообщает ria.ru.

По некоторым данным, эта компания поставляет сырье таким крупнейшим производителям, как, например, Procter&Gamble, Unilever и Nestlé. Больше всего правозащитников возмущает то, что последние закрывают глаза на факт детской эксплуатации.