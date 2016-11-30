Глава ЦРУ: Трампу стоит опасаться обещаний России

Перед тем, как покинуть свой пост, директор ЦРУ дал несколько советов будущему американскому лидеру. Джон Бреннан сообщил Дональду Трампу, какие его действия могут обернуться катастрофой.

По мнению главы ЦРУ, крайне опасно разрывать ядерную сделку с Ираном. Джон Бреннан считает, что это будет иметь крайне нежелательные последствия. Можно даже сказать, что катастрофические.

Также он предостерег Трампа от сближения с Москвой. Джон Бреннан полагает, что будущему президенту США стоит с осторожностью относиться к обещаниям, которые дает Россия, сообщает gazeta.ru.

Бреннан также не смог не упомянуть о том, что РФ якобы вмешивалась в президентские выборы, которые состоялись в Америке. Напомним, что нынешнего директора ЦРУ в скором времени на его посту сменит конгрессмен Майк Помпео.