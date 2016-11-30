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Юнкер рассказал о пользе антироссийских санкций

30 ноября 2016, 10:49 [ «АН-онлайн» ]

Юнкер рассказал о пользе антироссийских санкций
фото: globallookpress.com

Евросоюз не должен отменять введенные два с половиной года назад ограничительные меры в отношении России. Об этом французской прессе заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Юнкер уверен, что решение о продлении санкций повлияет на международную политику Москвы и сделает ее более сговорчивой. В случае же демонстрации возможности отмены ограничительных мер Россия, по словам европейского чиновника, «извлечет для себя выгоду».

Также Юнкер в разговоре с журналистами раскритиковал российские СМИ. Напомним, неделю назад Европарламент принял специальную резолюцию, посвященную борьбе с ними.

Санкции в отношении России были наложены ЕС весной 2014 года в связи с украинскими событиями и с тех пор неоднократно продлевались. В очередной раз срок их действия должен быть продлен в декабре текущего года.  

 

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