Юнкер рассказал о пользе антироссийских санкций

Евросоюз не должен отменять введенные два с половиной года назад ограничительные меры в отношении России. Об этом французской прессе заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Юнкер уверен, что решение о продлении санкций повлияет на международную политику Москвы и сделает ее более сговорчивой. В случае же демонстрации возможности отмены ограничительных мер Россия, по словам европейского чиновника, «извлечет для себя выгоду».

Также Юнкер в разговоре с журналистами раскритиковал российские СМИ. Напомним, неделю назад Европарламент принял специальную резолюцию, посвященную борьбе с ними.

Санкции в отношении России были наложены ЕС весной 2014 года в связи с украинскими событиями и с тех пор неоднократно продлевались. В очередной раз срок их действия должен быть продлен в декабре текущего года.