Ужасная трагедия постигла несколько штатов в США. Там в настоящее время бушуют лесные пожары. Как сообщается, причиной разыгравшейся стихии стала засуха.

Особенно досталось штату Теннесси. Отмечается, что таких масштабных пожаров здесь не видели ни разу за последнее столетие. Стало известно, что практически полностью уничтожен один из городов. Гатлинберг считался курортом. Теперь сюда, по всей видимости, еще не скоро приедут отдыхающие. Здесь сгорели до тла не только частные дома, но и отели, сообщает tvzvezda.ru.

Прошла эвакуация жителей города. Удалось спасти четырнадцать тысяч граждан. Однако без жертв не обошлось. Стихия унесла жизни трех человек.