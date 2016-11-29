Глава МИД Франции объяснил, почему не поддерживает снятие санкций с России

Свое мнение по поводу снятия санкций с России высказал министр иностранных дел Франции. По его словам, это сведет к минимуму усилия, которые были приняты для разрешения конфликта на Украине.

Перед тем, как началась встреча глав МИД стран "нормандской четверки" в Минске, Жан-Марк Эйро заявил, что считает неправильным отмену антироссийских санкций. Он отметил, что, таким образом, затормозится вопрос разрешения конфликта на Украине. Также политик добавил, что данный шаг приведет к победе тех, кто привел к ситуации, сложившийся на территории «незалежной», сообщает ria.ru.

Напомним, что Запад постоянно связывает санкции, которые были наложены на РФ с выполнением Минских соглашений. При этом Москва уже не раз заявляла, что не понимает принятую позицию, так как Россия в данном случае не является стороной конфликта.