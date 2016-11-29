Самая старая жительница на Земле поделилась секретом долголетия

В Италии очень гордятся тем фактом, что в их стране живет самая старая жительница планеты. Поэтому, когда Эмме Морано стукнуло 117 лет, земляки не поскупились и устроили для нее настоящий праздник.

Не остался в стороне и президент страны. Он обратился к своей соотечественнице с самыми теплыми пожеланиями. Сама же долгожительница заявила, что не жалуется на свое здоровье. Она рассказала, что, по словам ее врачей, у нее все хорошо.

Также Эмма Морано поведала, что, по ее мнению, дает ей возможность прекрасно чувствовать себя в таком возрасте. Она рассказала, что каждое утро непременно следует одному правилу. Женщина выпивает два сырых яйца. Однако иногда все же нарушает режим и лакомится кексами, сообщает rg.ru.

А вот земляки долгожительницы придерживаются другого мнения. Они считают, что секрет женщины в том, что она не унывает и умеет приспосабливаться к жизни.