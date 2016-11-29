Семеро телохранителей Дутерте пострадали при нападении боевиков

Во вторник, 29 ноября, на Филиппинах пострадали семеро телохранителей президента Родриго Дутерте, а также двое солдат.

Атаку, согласно последней информации, осуществили сразу несколько боевиков, которые подорвали бомбу рядом с двигающейся автоколонной. Как сообщает CNN, состояние одного из раненых в ходе нападения врачи в настоящий момент оценивают как критическое.

Уточняется, что самого президента Филиппин во время происшествия в машине не было. Сообщается также, что атака на кортеж Дутерте была совершена на южном острове Минданао.