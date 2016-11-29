Англичане выступили против гендерно нейтральных туалетов

Петиция возмущенных английских родителей появилась вчера на change.org с требованием разделить объединённые туалеты для мальчиков и девочек, появившиеся в одной из начальных школ восточного Лондона.

В петиции говорится, что гендерно нейтральные туалеты нарушают нормы гигиены и благополучие учащихся, а также могут спровоцировать сексуальные инциденты, нападения и преследования. Однако вопреки сбору уже более 800 подписей, директор школы считает объединённые уборные правильным решением, якобы заставляющим детей чувствовать взаимное уважение. Каким образом происходящее в таких помещениях будет способствовать возникновению взаимных симпатий, она не пояснила. Кроме того, в школе специально оставили по одному туалету для тех девочек и мальчиков, которые не захотят пользоваться общими уборными.

Читайте также:

Гимн Канады будет изменён на гендерно нейтральный

В Великобритании суд отправил женщину-трансгендера в мужскую тюрьму