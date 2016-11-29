Президент Южной Кореи подает в отставку

Утром во вторник, 29 ноября, президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила о своем намерении подать в отставку.

Политик принесла свои глубочайшие извинения гражданам страны в связи с коррупционным скандалом и отметила, что готова досрочно покинуть пост президента Южной Кореи. Как сообщает агентство Associated Press, это будет возможно, если парламент сможет найти способ для безопасной передачи власти.

Напомним, ранее стало известно, что рейтинг Пак Кын Хэ на фоне коррупционного скандала рухнул до рекордно низкого показателя - 4%.