В Японии решили убить более 300 тысяч кур

В японской префектуре Ниигата, которая находится на побережье Японского моря, приняли решение уничтожить примерно 310 тысяч кур с местной птицефермы в связи с выявлением вируса птичьего гриппа H5N8.

Как сообщает во вторник, 29 ноября, префектуральное правительство, накануне представители местных властей нашли на одной из ферм городка Сэкикава примерно сорок мертвых кур, у пяти из которых был диагностирован птичий грипп, передает сегодня ТАСС.

Отмечается, что вирус также зафиксирован в северной префектуре Аомори, где были обнаружены мертвые утки - там уже забили 16,5 тысяч птиц.