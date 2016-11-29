На похороны Фиделя Кастро приедут 25 мировых лидеров

Не менее 25 мировых лидеров прибудут на Кубу, чтобы принять участие в церемонии прощания с политиком Фиделем Кастро.

Руководитель кубинской революции скончался на родине в возрасте 90 лет. Как сообщает венесуэльский портал El Universal, в частности, в траурных мероприятиях будут участвовать пятнадцать президентов из стран Латинской Америки и Африки - главы Венесуэлы, Боливии, Никарагуа, Колумбии, Эквадора, ЮАР, Панамы, Мексики, Зимбабве, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи, а также Намибии. Семь премьер-министров прибудут от карибских государств. Что касается европейских стран, то на церемонии будет присутствовать лишь греческий премьер-министр Алексис Ципрас.

От России, как стало известно ранее, на прощание с Кастро приедет делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.