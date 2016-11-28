МИ: на Кубе в дни траура запрещены музыка и алкоголь

Радио Marti Noticias сообщает, что кубинские власти на время траура по лидеру кубинской революции Фиделю Кастро наложили запрет на продажу алкогольных напитков и прослушивание музыки в общественных местах.

Испанский канал Antena 3 также отмечает, что в магазинах вывешиваются объявления, уведомляющие покупателей о запрете на продажу спиртного. Кроме того, кубинцы не смогут пропустить по стаканчику спиртного и в питейных заведениях страны: рестораны, пабы и бары тоже попали под действие запрета.

Отмечается, что прослушивание музыки запрещено даже на мобильных телефонах. Кроме того, на время траура, который продлится девять дней, приостановлен чемпионат страны по бейсболу.

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