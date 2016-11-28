Янукович признался, почему покинул Украину в 2014 году

При допросе в Святошинском суде Киева по видеосвязи экс-глава Украины Виктор Янукович был настолько откровенен, что признался, почему так быстро покинул страну в день событий на Майдане осенью 2014 года.

Янукович признался, что его оперативный отъезд был вызван лишь одной причиной: не допустить в стране гражданской войны, передает «Росбалт».

Бывший украинский лидер подчеркнул, что сбежал из страны не из опасений за свою жизнь, а из стремления сохранить жизни украинцев, и об этом он сообщил тогда и российскому президенту Владимиру Путину.

Янукович считает, что если бы он тогда не уехал, то сейчас вся Украина стала бы похожа на современный Донбасс.