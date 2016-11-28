СМИ сообщили о нарушениях при подготовке визита Качиньского в Смоленск

По данным польского издания wSieci, при подготовке трагически завершившегося визита президента Леха Качиньского в Россию в 2010 году был допущен ряд серьезных нарушений.

По утверждению авторов опубликованного материала, они получили доступ к части отчета МВД страны, из которого следует, что при подготовке к полету Бюро охраны правительства не провело должным образом проверку президентского лайнера. В частности, осмотр самолета кинологом с собакой и пиротехническая проверка не были осуществлены полностью.

Также издание утверждает, что визиту президента не был присвоен нужный уровень опасности, а потому охрана не соответствовала риску средней категории.

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