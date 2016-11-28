Появились подробности стрельбы в Огайо

Появились подробности инцидента, произошедшего сегодня на территории Университета Огайо, в результате которого, по уточненным данным, пострадали девять человек.

Как стало известно, сегодня утром подозреваемый на автомобиле въехал в группу студентов, стоявших около здания университета. Выскочив из машины, он открыл по людям огонь. По утверждению очевидцев, нападавший был также вооружен мачете.

Подозреваемый был застрелен в ходе полицейской операции по его обезвреживанию, однако стражи порядка не исключают, что на территории университета может прятаться его сообщник. В настоящий момент известно о девяти пострадавших, ранее сообщалось, что в ходе нападения было ранено семеро человек.

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