Начало «грузинской революции» в Украине

Опальный украинско-грузинский политик Михаил Саакашвили, не успев еще даже официально зарегистрировать свою новую оппозиционную партию, уже пошел на приступ.

Он собрал несколько тысяч человек на первый митинг движения «Рух новых сил», который прошел под лозунгом «Последняя зима нынешней Рады» и потребовал, ни много ни мало, роспуска парламента и досрочных выборов. Несмотря на то, что акция Саакашвили вызвала большой резонанс, по данным социологов, поддержка самого политика и его новообразованной политической силы пока колеблется в пределах 1-2%. Так какое же будущее ждет грузинских оппозиционеров в Украине и станут ли они серьезной угрозой для действующей власти? Попробуем разобраться.



Новая партия Саакашвили



Создание новой политической силы Саакашвили анонсировал сразу же после своего ухода с поста губернатора Одесской области. При том уже тогда он не скрывал первостепенных целей партии – смены политического режима и досрочных выборов.



«Мы будем создавать новую широкую политическую силу, такую платформу новых сил и целью нашей является смена теперешней, существующей, так называемой, политической элиты, а на самом деле барыг и отбросов общества, которые контролируют Раду, Кабинет министров и все в этой власти Украины», - объявил тогда Саакашвили.



Михо быстро перешел от слов к делу – не прошло и месяца после этого заявления, как состоялись первые сборы новой политической силы. Было принято решение назвать будущую партию «Рух новых сил». От сторонников Саакашвили прозвучало немало предложений для названия партии, в которых фигурировало имя самого лидера движения, однако экс-губернатор Одесской ОГА отверг их. Видимо, резонно предположив, что в случае объединения оппозиционных сил, мало кому из амбициозных молодых политиков захочется быть всего лишь «членами партии Саакашвили».



«Сегодня около сотни представителей инициативных групп со всей Украины собрались в нашем офисе. Хотя наша встреча проходила под наблюдением СБУ, у всех присутствующих было ощущение, что мы создаем что-то новое и очень важное, а старые политические кланы не смогут нас остановить. Мы дали старт работе в каждом регионе Украины. Совместно решили: мы - РУХ НОВЫХ СИЛ. Ведь именно слово РУХ - отражает все, что мы делаем, оно символ изменений, символ победы», - заявил во время встречи Михаил Саакашвили.



Пока официальной информации о том, кто войдет в состав партии, кроме самого Саакашвили и его верного соратника, экс-генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, нет, однако вряд ли можно назвать случайностью ряд громких отставок грузинских чиновников, которые произошли сразу вслед за отставкой самого Саакашвили.



В один день с экс-губернатором Одесской ОГА свой пост главы одесской полиции покинул Гиорги Лорткипанидзе. 14 ноября глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку и стала одной из последних грузин, которые работали в Украине на руководящих должностях.



Фактически во власти остались только два представителя грузинской команды, приглашенной в Украину после Майдана: заместитель министра юстиции Гия Гецадзе и первый заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава.



Но пока о вступлении в партию своего лидера никто из вышеперечисленных грузино-украинских чиновников открыто не заявил.



Мания преследования или тотальный контроль СБУ?



Уже в первых же своих заявлениях Саакашвили спустил всех собак на президента Украины Петра Порошенко, обвинив его в коррупции, обмане, а также давлении на него и его сторонников.



На страницах Давида Сакварелидзе и самого Михаила Саакашвили в социальных сетях Facebook регулярно появляются заявления, а также видео, в которых те заявляют, что убеждены в том, что за ними ведется слежка, которую осуществляет СБУ.



«Первые «ласточки» от президентской команды по поручению заместителя главы СБУ Демчины уже засуетились после того, как мы пригласили своих единомышленников в наш киевский офис. Я лично против этих оперов СБУ ничего не имею, но становится грустно из-за того, что вместо защиты украинцев, нашего общества и государства, президент Порошенко превратил эту службу в политическую полицию, которая занимается слежкой, прослушкой и попыткой дискредитации его политических оппонентов», - оставил, в частности, такой комментарий на своей странице Сакварелидзе.



Он также прикрепил к своему посту видео, на котором видно, как возле офиса «Руха» дежурит автомобиль – мужчина, сидевший в авто, отказался представляться, зато заявил, что представляет службу безопасности, не уточнив, правда, частную или государственную.



Позднее Саакашвили анонсировал проведение митинга под лозунгом «Последняя зима нынешней Рады», и в своем видеообращении, размещенном на Facebook, заявил, что власти блокируют ему доступ в СМИ.



«После того, как мы объявили организацию первого открытого совета «Руха новых сил» возле памятника Черновола, администрация президента делает все, чтобы помешать нам. Они боятся настолько, что хотят лишить меня гражданства. За нашим офисом постоянно следят спецслужбы, для нас закрылись двери основных телеканалов страны, нас даже пытались выгнать из нашего офиса», - рассказал Саакашвили.



Большинство политических аналитиков сходятся во мнении, что, если команда Саакашвили и представляет опасность для действующей власти, то пока не столь существенную, чтобы вступать в открытый бой. Да и вряд ли АП или спецслужбы вели себя так топорно и напоказ. Велика вероятность, что громкие заявления Саакашвили – не больше, чем пиар-ход, запущенный, как раз вовремя, чтобы создать шумиху перед первым партийным митингом.



«Последняя зима нынешней Рады»?



Можно смело говорить о том, что первый митинг Саакашвили и его сторонников удался – на мероприятии собрались несколько тысяч человек. Выступление грузинского политика было традиционно резким, эмоциональным и безапелляционным. И хотя призывать к силовому свержению власти Саакашвили «с порога» не стал, однако требование выдвинул жесткое: досрочные парламентские выборы.



Он также озвучил основные тезисы программы новой политической партии, которую готовится зарегистрировать. Среди них: «нулевая толерантность к коррупции»; чистка госаппарата и расследование коррупционных дел; резкое снижение налогов и упрощение налоговой системы; радикальная либерализация экономики, реформа здравоохранения и образования и другие.



Такое яркое появление Саакашвили, как украинского политика, заставило оппозиционеров пересмотреть свое отношение к возможности объединения политических сил. На митинге стало очевидно, что новой партии, в частности, симпатизирует нардеп Сергей Лещенко.



«Был на митинге Саакашвили. С трибуны не выступал, но час проговорил с людьми. Впечатление - власть всех достала, квартира никому не интересна, коррупционеров хотят видеть на столбах. Самый популярный вопрос - почему ДемАльянс, партия Саакашвили, Сила людей, партия «Хвыля» и другие реформаторские антикоррупционные силы не объединятся. Мой ответ - мы обязаны быть вместе. И уверен, что будем», - поделился впечатлениями от митинга Лещенко.



Отметим также, что накануне митинга Давид Сакварелидзе дал большое интервью, в котором рассказал, кто еще может стать партнером партии Саакашвили.



«Мы считаем, что кроме «ДемАльянса» (в его составе Мустафа Найем, Сергей Лещенко и т.д.) есть много достойных политических сил, игроков в Украине. Вы их обязательно увидите. Не обязательно политическому дискурсу замыкаться лишь нашими отношениями с «ДемАльянсом». Конкретные действия сейчас важнее всего», - заявил Сакварелидзе, намекнув также, что Саакашвили не против объединиться с партией «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового.



Если смотреть правде в глаза, то на данном этапе без объединения сил у молодых политиков и новых партийных движений шансов фактически нет – рейтинг каждой оппозиционной к действующей власти партии не выше 3-4%.



Но, несмотря на не радужные прогнозы многих политологов и язвительные высказывания сторонников БПП (Блок Петра Порошенко), напор и скорость, с которой набирает обороты еще даже не зарегистрированная партия, поражают.



Впрочем, Саакашвили, видимо, задолго до нового старта своей политической карьеры продумал нюансы. В своих выступлениях он использует ту риторику, которая близка украинцам, уставшим от невыполненных обещаний и с трудом скрывающих разочарование от плодов революции; он выбирает идеальное время для своих публичных выступлений (где-то между очередной отсрочкой решения по «безвиз» и нового витка обсуждения скандальных деклараций); подбирает для своей команды людей, чьи лица еще не набили оскомину.



В общем, подводя итоги первого этапа становления новой политической силы в Украине, можно вне всяких сомнений утверждать, что Саакашвили и его соратники уже не просто маленькая неприятность для Порошенко, а серьезная проблема. И какие бы методы не избрала власть для ее решения, нас ждет интересный период в политической жизни страны, возможно, с самым непредсказуемым финалом.

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