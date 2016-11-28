На Украине предложили расселить в стране мигрантов в обмен на безвизовый режим с ЕС

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов выступил с предложением расселить в стране мигрантов с Ближнего Востока в обмен на безвизовый режим с ЕС.

По мнению Петухова, этот шаг стал бы проявлением солидарности с Европой и помог бы решить вопрос с введением безвизового режима со странами ЕС. Чиновник отметил, что в этом случае Украина нуждалась бы также в дополнительном финансировании Евросоюза.

Предложение было встречено жесткой критикой со стороны лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Он заявил, что привлечение в страну беженцев с Бижнего Востока самым негативным образом скажется на криминогенной обстановке на Украине. По мнению Ляшко, это грозит ежедневными терактами и изнасилованиями украинских женщин. Кроме того, в конечном итоге сами украинцы окажутся в резервации, - заявил политик, подчеркивая, что беженцев нельзя пускать на Украину ни в коем случае.

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