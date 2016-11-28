Переводчик патриарха Кирилла: Фидель Кастро хотел жить и работать

После смерти Фиделя Кастро СМИ вспомнили о его последней встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоялась в Гаване.

Как рассказывает переводчик патриарха Мигель Паласио, бывший кубинский лидер тогда запомнился как очень умный и умеющий слушать собеседник. Фидель Кастро сразу стал рассказывать о своих исследованиях, которые он проводит в области флоры. Он поведал о растениях Латинской Америки, которые могут быть полезны для медицины, сообщает ria.ru.

Также бывший кубинский лидер очень живо интересовался не только мировой политикой, но и ситуацией в своей стране. На его столе лежали газеты, бумаги, документы. Было видно, что, несмотря на преклонный возраст, Фидель Кастро активно работает. Когда патриарх вручил Кастро подарки, тот сразу стал их изучать и задавать вопросы.