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Японцев возмутило, что в катке заморозили более пяти тысяч рыб

28 ноября 2016, 10:57 [ «АН-онлайн» ]

Японцев возмутило, что в катке заморозили более пяти тысяч рыб
Фото: pixabay.com

В одном из японских парков развлечений решили доставить удовольствие клиентам весьма необычным способом. Руководство заморозило во льду катка пять тысяч рыб, надеясь, таким образом, создать имитацию океана.

Однако клиенты эту идею не оценили. Более того, они стали сильно возмущаться убийством рыб и требовать, чтобы каток закрыли. На них даже не подействовали заверения, что рыба была уже мертвой на тот момент, когда ее заморозили, сообщает life.ru.

Руководству парка не оставалось ничего делать, как принести свои извинения. При этом оно отметило, что не ожидало такой реакции. В администрации парка рассказали, что, наоборот, очень старались произвести благоприятное впечатление. Для этого отобрали двадцать пять видов рыб и даже выложили их в форме слов и фигур.

 

 

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