У цирка du Soleil появилась новая жертва

Упала с многометровой высоты во время представления Kooza известного цирка Cirque du Soleil артистка Лиза Скиннер – двукратная чемпионка Австрии по художественной гимнастике и участница трёх Олимпийских игр.

Как сообщают очевидцы, медики унесли Скиннер без сознания. Но возможно, ей стало плохо до падения: акробатка собиралась выполнить трюк с обручем на высоте, как вдруг полетела вниз, будучи без страховки. Шоу прервали, артистка жива, но есть опасения, что она могла повредить спину.

Для Cirque du Soleil это уже не первый случай падения артистов с высоты. Три года назад во время другого шоу разбилась насмерть 31-летняя Сара Гийо-Гийяр. Позже суд оштрафовал руководство цирка за нарушение техники безопасности.

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