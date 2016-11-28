Дутерте отказался от военного союза с Россией

Филиппины, вопреки ранее озвученным планам президента страны Родриго Дутерте, не будут заключать военный союз с Россией.

Как объяснил Дутерте телеканалу RT, в настоящее время его страна к военным альянсам не готова. При этом филиппинский лидер выразил желание сотрудничать с Москвой в деле продвижения мирных инициатив.

О том, что Манила собирается наладить сотрудничество с Россией в сфере обороны, Родриго Дутерте заявил в октябре текущего года. В качестве военного партнера Филиппин президент тогда назвал также Китай.

Ранее в понедельник «АН-онлайн» писали о том, что Дутерте приедет в Россию с официальным визитом. Произойдет это в теплое время года – руководитель Филиппин боится русских морозов.

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