Керри опасается, что Трамп встанет на сторону Асада

Как сообщает американская пресса, госсекретарь США крайне опасается возможных решений избранного президента страны в отношении Сирии. Джон Керри пытается в максимально короткие сроки достигнуть соглашения с Москвой по ситуации в Алеппо.

Американскому чиновнику предстоит совсем скоро покинуть свой пост. Видимо, поэтому он очень спешит. Джон Керри чуть ли не дважды в неделю общается с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Госсекретарь США старается решить вопрос по прекращению осады Алеппо, сообщает ria.ru.

Как стало известно, Джон Керри опасается, что Дональд Трамп выберет другой путь в общении с Россией по Сирии. В итоге Америка рискует оказаться на стороне Башара Асада.