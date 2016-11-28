Хакеры атаковали системы Минобороны Японии

Стало известно еще об одной серьезной атаке хакеров. На этот раз их жертвой стало Минобороны Японии, а также Силы самообороны страны.

На данный момент в ведомстве проводят расследование случившегося. Пока не ясно, насколько сильный вред был нанесен системам. Однако уже понятно, что кибератаку совершили профессионалы. Также сообщается, что не исключена утечка секретной информации, передает rosbalt.ru.

Немного ранее хакеры совершили атаку на сайт Европейской комиссии. Тогда им не удалось нанести серьезный урон. Произошло лишь замедление работы ресурсов.