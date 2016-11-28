Келлиэнн Конуэй: Клинтон мешает передавать власть Трампу от Обамы

Помощник будущего президента США заявила, что в то время, как Трамп и Обама усиленно работают над передачей власти, Хиллари Клинтон пытается вмешиваться в так называемое «наследие» действующего американского лидера.

Келлиэнн Конуэй имела в виду то, что проигравшая на выборах Хиллари и ее сторонники хотят принять участие в пересчете голосов в ряде Штатов. Они поддержали заявление кандидата «зеленых» Джилл Стайн о том, что выборы там прошли незаконно, сообщает деловая газета «Взгляд».

Сам Трамп считает, что пересчет голосов будет лишь пустой тратой времени. По его мнению, необходимо принять итоги президентских выборов в США. Тем не менее, сторонники Клинтон не оставляют попыток их оспорить. В том числе, как сообщается, подвергаются давлению выборщики, которые должны формально утвердить кандидатуру Трампа в декабре. Шесть из них уже заявили, что изменят свое решение в пользу Клинтон.