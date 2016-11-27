100 тысяч долларов за никому ненужную яму

Сто тысяч долларов за никому ненужную яму заплатили пользователи Интернета. Приуроченную к традиционной на Западе «Чёрной пятнице» оригинальную акцию организовала компания, выпускающая игральные карты.

Это не было ни благотворительностью, ни бизнесом, ни социально значимым делом. Вообще никакого смысла в акцию организаторы не вкладывали. Просто экскаватор делал трёхсекундное движение ковшом каждый раз, как любой желающий отправлял деньги на предложенный счёт. За работой экскаватора в США можно было наблюдать на YouTube-канале фирмы.

Компания Cards Against Humanity уже не впервые отличается подобными инициативами. В прошлом году они вообще просто предложили пользователям Сети перечислить им по 5 долларов и собрали около $70000. В позапрошлом году честно всего за полчаса распродали 30 тысяч коробок коровьего помёта в коробках.

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