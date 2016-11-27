Трамп и Обама прекрасно и долго общаются друг с другом

Дональд Трамп и Барак Обама вовсе не враги, а потратили на общение друг с другом уже около 30 часов, сообщила помощница избранного президента США Келлиэн Конвей. К примеру, 26 ноября обсуждали кубинский вопрос.

Помощница Трампа отметила, что, несмотря на неизбежно полярное отношение к некоторым вопросам, действующему и избранному президентам США нравится общаться друг с другом. «Они хорошо ладят», - считает помощница.

Известно, что 10 ноября Обама и Трамп встретились в первый раз, превысив лимит общения. Несмотря НАТО, что штаб Хиллари Клинтон еще пытается оспорить итоги голосования, именно Обама заставил кандидата от Демократической партии поздравить конкурента с победой.

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