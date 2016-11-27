Михаил Саакашвили поднял антиправительственный бунт в Киеве

Политические похороны Михаила Саакашвили были преждевременны, во всяком случае, опальный политик так считает. И акции у него соответствующие: он поднял своих сторонников и устроил бунт в Киеве.

На митинг против действующей власти в Киеве пришло несколько сотен человек, соратников Саакашвили, передает ТАСС.

Акцию Саакашвили назвал романтично: "Последняя зима нынешней Рады". Митингующие собрались в центре украинской столицы, у памятника Вячеславу Черноволу (это известный лидер украинских националистов), что в Музейном переулке. Собравшиеся требуют немедленно провести внеочередные выборы парламента, принять новый закон о выборах и отменить депутатскую неприкосновенность.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на выступлении, как обычно, в выражениях не стеснялся. Власти Украины были названы «шайкой барыг», - и это еще самый мягкий эпитет. Сам Саакашвили заверил митингующих, что он точно знает, как сделать Украину свободной от коррупции и от нынешней власти.