Россияне спасли, а греки арестовали: приключения украинского сейнера

Украинскому рыболовному сейнеру "RS-300 № 97" определенно не везет: только его спас российский противолодочный корабль «Адмирал Кулаков», как тут же судно было арестовано греческой погранслужбой.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, как корабль российских ВМС спас украинский сейнер, который терпел бедствие близ греческих берегов. Корабль «Адмирал Кулаков» отбуксировал сейнер к порту Палеохора, передает ТАСС.

Правда, украинская сторона отрицала факт спасения своего судна россиянами, но от этого факт не перестает быть фактом.

Так или иначе, но сейнер оказался не простым: пограничники Греции обнаружили на борту рыболовного судна груз сигарет неизвестного происхождения. Вызывает недоверие греческих пограничников и техническое состояние украинского сейнера. Если перевести с «греческого бюрократического», то есть подозрения, что сейнер переоборудован и способен не только рыбу ловить, но и еще перевозить «непростые» грузы.

Так что несчастное судно ''RS-300 № 97" под флагом Украины и семью матросами арестовано в Греции.